Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником SES-12 с космодрома на мысе Канаверал. Старт был дан в 7:45 мск в понедельник, 4 июня. Прямую трансляцию вела компания SpaceX.

Как уточняет «РИА Новости», для запуска была использована первая ступень, которая уже эксплуатировалась в сентябре 2017 года.

Спутник SES-12 весит около 5,4 т. Он сменит на геостационарной орбите запущенный в 2002 году NSS-6 и будет покрывать территорию Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Для компании SpaceX это одиннадцатый старт с начала года.

Ранее, 4 июня, стало известно о решении главы компании Илона Маска перенести первый туристический полет вокруг Луны на более поздний срок.