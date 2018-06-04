SpaceX решила отложить первый туристический полет вокруг Луны

SpaceX решила перенести первый туристический полет вокруг Луны на более поздний срок, сообщает The Wall Street Journal в воскресенье, 3 июня.

«SpaceX всё еще собирается отправить частных лиц в полет вокруг Луны, интерес многих клиентов (к таким полетам. – Ред.) только растет», — цитирует издание представителя компании.

Отмечается, что запуск могут перенести на середину 2019 года, как минимум.

При этом в следующем году общее количество запусков SpaceX пойдет на спад из-за недостатка контрактов по выводу на орбиту спутников.

22 мая основатель компании SpaceX Илон Маск представил фотографии нового корабля Dragon V2, предназначенного для доставки космических туристов на Луну.

Тогда он сообщил, что новый космический корабль совершит первый полет с двумя туристами на борту уже в конце 2018 года, а постоянные полеты, как уверяют в компании, аппарат будет выполнять уже с весны 2019 года.