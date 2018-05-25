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Маск назвал «Украинскую правду» российским СМИ

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по ошибке назвал издание «Украинская правда» российским.

Миллиардер планировал приобрести домен Pravda.com для нового проекта, однако соответствующий сайт был занят украинским изданием.

«Хотел купить Pravda.com, но Россия сказала нет. Выяснилось, что он уже занят», — написал Маск в Twitter.

Пользователи заметили ошибку, на что указали в комментариях к посту. Позже Маск исправился: «Выяснилось, что Pravda.com принадлежит Украине». 

В итоге новый проект был размещен по адресу Pravduh.com. С помощью него пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг журналистов.

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