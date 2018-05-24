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Маск намерен создать сервис Pravda для оценки журналистских материалов

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Американский миллиардер Илон Маск объявил о намерении создать сервис под названием Pravda.

С его помощью пользователи смогут оценивать достоверность любого журналистского материала и отслеживать рейтинг журналистов, передает RT.

По его словам, сервис также должен находить и разоблачать любого, кто использует «армию ботов» для дезинформирования, говорится в Twitter главы SpaceX и Tesla.

Он также запустил голосование с вопросом о необходимости такого сервиса. Свой голос отдали уже более 160 тыс. пользователей Twitter.

Американский стартап Nikola Motor Co. ранее подал в суд на Tesla, потребовав от Маска более $2 млрд за плагиат модели электрогрузовика Semi. 

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