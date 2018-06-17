Спутник «Глонасс-М» выведен на целевую орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел спутник «Глонасс-М» на расчетную орбиту, после чего его приняли на управление наземные службы Военно-космических сил России. Об этом заявили в воскресенье, 17 июня, в Минобороны РФ.

««Глонасс-М», запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

Запуск спутника был произведен в 00:46 мск воскресенья посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б».

24 апреля занимавший тогда должность вице-премьера вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что российские власти прекратят финансирование акционерного общества «Глонасс», так как с 2018 года компания перешла на самоокупаемость. Он добавил, что космическая спутниковая группировка «Глонасс» работает в полном составе, а со следующего года будут введены спутники нового поколения «Глонасс-К2».