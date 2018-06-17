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Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк

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фото: TASS/AP/Dmitri Lovetsky
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала в воскресенье, 17 июня, с космодрома Плесецк.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что ракета-носитель среднего класса с навигационным космическим аппаратом успешно запущена в 00:46 мск.

ГЛОНАСС — спутниковая навигационная система, разработанная в России изначально в военных целях. В гражданской сфере она сегодня широко применяется в контроле передвижения транспорта и мониторинге инфраструктуры. За развитие отечественной навигационной системы отвечает госкорпорация «Роскосмос».

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