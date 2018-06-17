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Из-за подгоревшей еды из уфимского ТЦ эвакуировали 200 человек

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Уфе из-за задымления в торгово-развлекательном центре «Гостиный двор» эвакуированы 200 человек. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан, инцидент произошел в воскресенье, 17 июня.

По данным ведомства, информация о задымлении поступила на пульт экстренных служб в 15:10 мск. Пожарные установили, что причиной задымления стала подгоревшая пища на плите в гипермаркете «Перекресток». Персонал магазина самостоятельно ликвидировал задымление до прибытия огнеборцев.

Ранее сообщалось, что около 300 посетителей и сотрудников торгового центра «Тандем» в Твери эвакуировали 11 июня. Причиной назвали срабатывание пожарной сигнализации.

В начале июня после проверки объектов с массовым пребыванием людей МЧС сообщило, что в половине из них выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

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