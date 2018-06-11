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Из тверского торгового центра эвакуировали около 300 человек

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Около 300 посетителей и сотрудников торгового центра «Тандем» в Твери эвакуировали днем в понедельник, 11 июня. Причиной эвакуации назвали срабатывание пожарной сигнализации.

Задымление произошло на одном из этажей ТЦ, передает ТАСС.

«Прибывшие на место спасатели не обнаружили ни возгорания, ни задымления в помещениях», — рассказали агентству в пресс-службе ГУ ЧМС по Твери. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

Администрация ТЦ уточнила, что автоматическая пожарная сигнализация сработала по невыясненным причинам.

В начале мая 200 человек эвакуировали из торгового центра «Евроленд» в Иваново из-за загоревшейся внешней обшивки здания. 2 мая более 600 человек эвакуировали из-за пожара в саратовском ТЦ. 1 мая после анонимного звонка о минировании из торгового центра «Мега-Химки» в Подмосковье эвакуировали свыше 3 тыс. человек.

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