Названа причина эвакуации в торговом центре «Мега» в Химках

Посетители и сотрудники торгового центра «Мега» в Химках были эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации, среагировавшей на закурившего мужчину.

Об этом в правоохранительных органах рассказали «РИА Новости».

В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, задержанных или оштрафованных лиц нет.

Накануне восемь детей пострадали при пожаре в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске.

Ранее в мае совместные проверки МЧС России и прокуратуры показали, что более 70% ТРЦ страны соответствуют требованиям пожарной безопасности.