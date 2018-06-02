Названа причина эвакуации в торговом центре «Мега» в Химках
Посетители и сотрудники торгового центра «Мега» в Химках были эвакуированы из-за срабатывания пожарной сигнализации, среагировавшей на закурившего мужчину.
Об этом в правоохранительных органах рассказали «РИА Новости».
В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме, задержанных или оштрафованных лиц нет.
Накануне восемь детей пострадали при пожаре в торговом центре «Комсомолл» в Иркутске.
Ранее в мае совместные проверки МЧС России и прокуратуры показали, что более 70% ТРЦ страны соответствуют требованиям пожарной безопасности.