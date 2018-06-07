Звонки о «минировании» поступили в здания СК и Верховного суда в Москве

Кинологи проверяют здание Следственного комитета РФ в Москве после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании по адресу: Технический переулок, дом 2. На место для проверки выехали кинологи», — приводит ТАСС комментарий источника.

Кроме того, поступило анонимное сообщение о минировании здания Верховного суда России. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах, там прошла эвакуация, ожидается прибытие кинологической службы.

2 июня эвакуация прошла в торговом центре «Мега» в Химках. Позже стало известно, что людей вывели из здания после срабатывания пожарной сигнализации, которая среагировала на закурившего мужчину.

Волна сообщений о «минировании» захлестнула Россию в 2017 году. В основном неизвестные сообщали о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах, автобусных и железнодорожных вокзалах, а также в административных зданиях.