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Торговый центр в Марьиной Роще эвакуировали из-за короткого замыкания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Торговый центр «Капитолий» в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел 5 июня на Шереметьевской улице. Сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали после короткого замыкания в электрощитовой, в результате которого возникло небольшое задымление, сообщает агентство городских новостей «Москва». Задымление возникло в северной части магазина «Ашан» без последующего горения.

На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники экстренных служб города.

2 июня посетителей и сотрудников торгового центра «Мега» в Химках эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации.

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