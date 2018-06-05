Торговый центр в Марьиной Роще эвакуировали из-за короткого замыкания

Торговый центр «Капитолий» в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщили в экстренных службах города.

Инцидент произошел 5 июня на Шереметьевской улице. Сотрудников и посетителей торгового центра эвакуировали после короткого замыкания в электрощитовой, в результате которого возникло небольшое задымление, сообщает агентство городских новостей «Москва». Задымление возникло в северной части магазина «Ашан» без последующего горения.

На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, а также сотрудники экстренных служб города.

2 июня посетителей и сотрудников торгового центра «Мега» в Химках эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации.