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При крушении поезда в Казахстане погиб 12-летний ребенок

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Фото: youtube.com
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Ребенок 2006 года рождения погиб, еще 11 человек пострадали при сходе вагонов пассажирского поезда Астана – Алма-Ата в Жамбылской области Казахстана. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщили в Главной транспортной прокуратуре республики.

Как отмечается в сообщении, два больничных учреждения города Шу переведены на усиленный режим. На месте работают специалисты экстренных служб.

«Линейным отделом внутренних дел на станции Шу возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщается в тексте, который цитирует ТАСС.

Расследование дела взяли на контроль в Главной транспортной прокуратуре.

Шесть вагонов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма-Ата сошли с рельсов 17 июня в 10:25 мск. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать искривление пути.

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