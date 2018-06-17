Опубликовано видео сошедшего с рельсов поезда в Казахстане

Появилось видео с места крушения в Жамбылской области Казахстана пассажирского поезда сообщением Астана–Алма-Ата.

Авария произошла 17 июня, очевидцы засняли на видео последствия инцидента, сообщает РЕН ТВ. На записи видно, как часть вагонов оказалась на боку, а пассажиры вытаскивают свой багаж из поезда.

Поезд сошел с рельсов в 13:25 по местному времени (10:25 мск). В комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию республики заявили, что причиной схода поезда с рельсов могло стать искривление пути.

В результате крушения поезда один подросток погиб, а троих взрослых с различными травмами госпитализировали. Национальная компания «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги) создала спецкомиссию для выяснения причин аварии.

Пассажиров поезда отправили на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением Астана–Кызылорда.