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В результате крушения поезда в Казахстане погиб подросток

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Фото: REN TV/@kris_p_almaty
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В результате схода с рельсов пассажирского поезда «Байтерек» в Казахстане скончался один подросток и пострадали трое взрослых. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщили в департаменте по ЧС Жамбылской области, на территории которой произошло ЧП.

Сообщается, что пострадавшие доставлены в центральную больницу Жамбылской области. Остальные пассажиры по второму пути вывезены на станцию Шу. Всего в составе поезда шло 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три из них опрокинулись.

Как передает «РИА Новости», подразделения спасателей сейчас направляются к месту ЧП. На месте крушения работают медики. Обстоятельства крушения поезда сообщением Астана–Алма-Ата сейчас выясняются. Железнодорожная национальная компания «Казахстан темир жолы» создала специальную комиссию для расследования причин аварии.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали после схода с рельсов пригородного поезда во Франции. Инцидент произошел 12 июня в департаменте Эсон. Причиной аварии стал оползень, который произошел из-за продолжающихся в регионе дождей.

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