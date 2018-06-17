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Названа предварительная причина крушения поезда на юге Казахстана

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Фото: Кадр из видео/Youtube
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По предварительным данным, причиной схода с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана в воскресенье, 17 июня, могло стать искривление пути. Об этом сообщил комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

«ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение», — говорится в сообщении комитета в Facebook.

Шесть вагонов пассажирского поезда сообщением Астана–Алма-Ата сошли с рельсов в 10:25 мск в Жамбылской области. В результате аварии погиб один подросток, трое взрослых с различными травмами госпитализированы.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. На месте работают спасатели и медики.

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