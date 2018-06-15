На американских горках во Флориде вагон сошел с рельсов

В парке аттракционов Daytona Beach, штат Флорида (США), на американских горках один вагон сошел с рельсов на высоте 10 м. Об этом пишет Daily Mail.

В результате из него выпали двое из четырех пассажиров. Остальные посетители аттракциона оказались подвешены вверх ногами.

Инцидент произошел 14 июня в 20:30 по местному времени. Пожарной службе города Дайтона Бич удалось снять людей с аттракциона, из них шестеро были госпитализированы, состояние двоих упавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщили на официальной странице ведомства в Facebook.

Как пишет Daily Mail, все неполадки и проблемы американских горок быстро обнаружили и устранили.

Аттракцион под названием Sandblazer работает уже 40 лет. В прошлом феврале он был временно закрыт по соображениям безопасности.