Прямой эфир

Уголовное дело возбудили после крушения пассажирского поезда в Казахстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После схода с рельсов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма–Аты в Казахстане правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта».

Поезд сошел с рельсов в Жамбылской области на юге страны. Погиб один подросток, трое взрослых пассажиров поезда получили травмы.

Расследование уголовного дела взято под контроль главной транспортной прокуратурой. Предварительно, причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео сошедшего с рельсов поезда в Казахстане
Пригородный поезд сошел с рельсов во Франции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017