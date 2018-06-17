Уголовное дело возбудили после крушения пассажирского поезда в Казахстане

После схода с рельсов пассажирского поезда сообщением Астана – Алма–Аты в Казахстане правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта».

Поезд сошел с рельсов в Жамбылской области на юге страны. Погиб один подросток, трое взрослых пассажиров поезда получили травмы.

Расследование уголовного дела взято под контроль главной транспортной прокуратурой. Предварительно, причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути.