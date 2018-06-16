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Рисунок из любовного письма Экзюпери продан почти за $300 тыс.

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Фото: Artcurial
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В Париже на аукционе за $289 тыс. был продан рисунок к любовному письму французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери, изображающий его знаменитого Маленького Принца. Об этом в субботу, 16 июня, сообщил аукционный дом Artcurial.

На акварели Маленький Принц сидит за столом, установленном на небольшой планете, и пишет любовное письмо в компании птицы.

Письмо датировано 1942 годом, за год до того, как увидела свет знаменитая книга о Маленьком Принце.

В общей сложности с молотка ушло 49 писем и иллюстраций Экзюпери.

4 июня в том же аукционном доме картина знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога была продана за €7,065 млн.

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