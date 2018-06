Раритетную книгу «Птицы Америки» продали с аукциона за $9,5 млн

Экземпляр альбома XIX века «Птицы Америки», иллюстрированный рисунками художника Джона Джеймса Одюбона, продан на аукционе Christie’s за $9,65 млн. Альбом выходил частями в период с 1827 по 1838 годы. В нем 435 рисунков, выполненных в натуральную величину.

Anyone interested in scale MUST read Jennifer Roberts’s chapter on Audubon in Transporting Visions. Birds of America, with its life-sized images, was for a while the biggest book in history. And maybe the heaviest: each of the four volumes weighed 40 pounds! pic.twitter.com/w7sfyD4lSK