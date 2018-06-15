Раритетную книгу «Птицы Америки» продали с аукциона за $9,5 млн

Экземпляр альбома XIX века «Птицы Америки», иллюстрированный рисунками художника Джона Джеймса Одюбона, продан на аукционе Christie’s за $9,65 млн. Альбом выходил частями в период с 1827 по 1838 годы. В нем 435 рисунков, выполненных в натуральную величину.

Anyone interested in scale MUST read Jennifer Roberts’s chapter on Audubon in Transporting Visions. Birds of America, with its life-sized images, was for a while the biggest book in history. And maybe the heaviest: each of the four volumes weighed 40 pounds! pic.twitter.com/w7sfyD4lSK — Jason Pearl (@jasoninmia) 10 июня 2018 г.

Имя покупателя не озвучивается. По информации аукционного дома, на сегодняшний день известно о 120 сохранившихся экземплярах издания. 107 из них находятся в библиотеках, учебных заведениях, научных обществах и музеях. Остальные 13, включая проданный альбом, были в частных коллекциях. Отмечается, что ушедший с молотка альбом — один из наиболее хорошо сохранившихся.

На сайте, посвященном Одюбону, приводится история этого экземпляра. Вероятно, его в 1838 или 1839 году приобрел британский аристократ Уильям Генри Кавендиш-Скотт-Бентинк, затем книга хранилась в семье, и к ней очень бережно относились. В 2012 году ее примерно за $8 млн приобрел на аукционе американский бизнесмен Карл Кноблох. Незадолго до своей кончины в 2016 году он передал альбом в семейный фонд.

14 июня стало известно, что в ноябре коллекцию украшений, принадлежавших королеве Франции Марии-Антуанетте и ее супругу, королю Людовику XVI, выставят на аукционе Sotheby's в Женеве. Алмазная подвеска из этой коллекции оценивается в $2 млн.