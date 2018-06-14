Украшения Марии-Антуанетты уйдут с молотка

Ювелирные украшения, принадлежащие королеве Франции Марии-Антуанетте и ее супругу королю Людовику XVI, выставят на аукционе Sotheby's в Женеве 12 ноября.

Уникальная коллекция XVIII века ранее не демонстрировалась публике. Так, алмазная подвеска оценивается в $2 млн, а ожерелье из жемчуга в $300 тыс., пишет South China Morning Post. На торгах будут также представлены драгоценности других семей королевского дома Бурбон-Парма вплоть до падения Австро-Венгерской империи.

Королевскую чету казнили во время Великой французской революции в 1793 году. Мария-Антуанетта славилась расточительным образом жизни и считалась законодательницей мод того времени, но при этом была известна благотворительностью и сочувствовала бедным.

В июне стало известно, что выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов «Русское искусство» составила $9,2 млн.