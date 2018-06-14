Прямой эфир

Украшения Марии-Антуанетты уйдут с молотка

0
Фото: TASS/AP/Alastair Grant
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ювелирные украшения, принадлежащие королеве Франции Марии-Антуанетте и ее супругу королю Людовику XVI, выставят на аукционе Sotheby's в Женеве 12 ноября.

Уникальная коллекция XVIII века ранее не демонстрировалась публике. Так, алмазная подвеска оценивается в $2 млн, а ожерелье из жемчуга в $300 тыс., пишет South China Morning Post. На торгах будут также представлены драгоценности других семей королевского дома Бурбон-Парма вплоть до падения Австро-Венгерской империи.

Королевскую чету казнили во время Великой французской революции в 1793 году. Мария-Антуанетта славилась расточительным образом жизни и считалась законодательницей мод того времени, но при этом была известна благотворительностью и сочувствовала бедным.

В июне стало известно, что выручка аукционного дома Christie's по итогам торгов «Русское искусство» составила $9,2 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Распродажа драгоценностей из коллекции Рокфеллеров принесла $20 млн
В Париже за рекордную сумму продали найденную на чердаке вазу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017