Прямой эфир

Выручка торгов Christie's предметами русского искусства превысила $9 млн

0
Фото: Global Look Press/Pete Maclaine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выручка по итогам торгов «Русское искусство», проведенных лондонским аукционным торговым домом Christie's, составила $9,2 млн. 

Как сообщила пресс-служба Christie's, в аукционе принял участие 91 покупатель из 18 стран мира.

Топ-лотом стала работа на бумаге Александра Яковлева (1887–1938) под названием «Танцовщица в испанском костюме» ($1,5 млн).

Также на торгах были представлены картины, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога  «Женщины в дюнах за починкой сетей» ранее была продана на аукционе в Париже за €7,065 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скелет динозавра неизвестного вида продан более чем за $2 млн
В Великобритании продадут с аукциона 103-летний шоколад

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017