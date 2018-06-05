Выручка торгов Christie's предметами русского искусства превысила $9 млн

Выручка по итогам торгов «Русское искусство», проведенных лондонским аукционным торговым домом Christie's, составила $9,2 млн.

Как сообщила пресс-служба Christie's, в аукционе принял участие 91 покупатель из 18 стран мира.

Топ-лотом стала работа на бумаге Александра Яковлева (1887–1938) под названием «Танцовщица в испанском костюме» ($1,5 млн).

Также на торгах были представлены картины, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.

Картина нидерландского художника Винсента Ван Гога «Женщины в дюнах за починкой сетей» ранее была продана на аукционе в Париже за €7,065 млн.