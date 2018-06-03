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В Великобритании продадут с аукциона 103-летний шоколад

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Фото: CJM Auctioneers
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Шоколадные плитки времен Первой мировой войны, изготовленные 103 года назад, были обнаружены в Великобритании. Находку решено продать на аукционе.

Жестяная коробка с девятью плитками лакомства принадлежала герою боевых действий Ричарду Буллимору, скончавшемуся в 1967 году.

Как сообщает телеканал Sky News, такие коробочки дарили британским солдатам, служившим во Франции в первое Рождество войны. Подарок был произведен в Мэнсфилде, (Ноттингемшир).

«Даже обнаружить такой контейнер –– редкость, но найти шоколад внутри просто нереально», –– рассказал телеканалу эксперт Пол Купер.

Буллимор не любил сладкое и не курил, поэтому содержимое подарков осталось практически нетронутым: из десяти плиток он съел только одну. Помимо шоколада, были найдены сигареты и медали тех времен.

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