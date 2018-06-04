Ранняя работа Ван Гога ушла с молотка более чем за €7 млн
Картина знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога продана на аукционе в Париже за €7,065 млн, сообщил аукционный дом Artcurial в Twitter.
Картина «Женщины в дюнах за починкой сетей», которая датируется 1882 годом, была выставлена на аукционе впервые за 20 лет. Ее первоначальная стоимость оценивалась в €3-5 млн.
«Этот пейзаж относится к раннему периоду творчества Ван Гога. Картина более чем исключительная; она являет собой важную веху в художественном становлении мастера», — отметил представитель Artcurial Бруно Юбер.
Работа долгое время хранилась в Музее Гааги, затем была перемещена в музей изобразительных искусств Монреаля, а последние восемь лет хранилась в Музее Ван Гога в Амстердаме.