Ранняя работа Ван Гога ушла с молотка более чем за €7 млн

Картина знаменитого нидерландского художника Винсента Ван Гога продана на аукционе в Париже за €7,065 млн, сообщил аукционный дом Artcurial в Twitter.

Картина «Женщины в дюнах за починкой сетей», которая датируется 1882 годом, была выставлена на аукционе впервые за 20 лет. Ее первоначальная стоимость оценивалась в €3-5 млн.

« Raccommodeuses de filets dans les dunes », the early work by Vincent #VanGogh just reached 7 065 000 € !! #Artcurial #ModernArt #auction



The sale continues here : https://t.co/P4fFvmQvs3 pic.twitter.com/aX30DmhXY5 — ARTCURIAL (@Artcurial) June 4, 2018

«Этот пейзаж относится к раннему периоду творчества Ван Гога. Картина более чем исключительная; она являет собой важную веху в художественном становлении мастера», — отметил представитель Artcurial Бруно Юбер.

Работа долгое время хранилась в Музее Гааги, затем была перемещена в музей изобразительных искусств Монреаля, а последние восемь лет хранилась в Музее Ван Гога в Амстердаме.