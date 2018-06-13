Распродажа драгоценностей из коллекции Рокфеллеров принесла $20 млн

Драгоценности из коллекции Пегги и Джона Рокфеллеров принесли $20 млн на аукционе Christie's. Об этом стало известно в среду, 13 июня.

Самым дорогим из выставленных на продажу 189 лотов стало платиновое ожерелье, украшенное 73 бриллиантами весом от 7 до 1 карата. Оно продано за $1,572 млн.

Совокупное состояние клана Рокфеллеров оценивается в $11 млрд.

5 июня выручка по итогам торгов «Русское искусство», проведенных лондонским аукционным торговым домом Christie's, составила $9,2 млн.

Топ-лотом стала работа на бумаге Александра Яковлева (1887–1938) под названием «Танцовщица в испанском костюме» ($1,5 млн).