Старый Ford папы римского выставили на аукцион за $300 тысяч

Старенький Ford Escort 1100 GL папы римского Иона Павла II выставили на аукцион RM Sotheby's по цене $300 тысяч.

Этот светло-голубой седан принадлежал понтифику до того, как он стал главой католической церкви в 1978 году, сообщает Carscoops.

В 1996 году автомобиль продали на аукционе за $102 тысячи долларов, а в 2015 году любитель автостарины Джон О'Куин выложил за Ford немыслимые $690 тысяч.

В этот раз за автомобиль ожидается выручить меньше денег, потому что прошло уже много времени с 2005 года, когда скончался Иоан Павел II.

Отмечается, что автомобиль сохранился в том состоянии, в котором достался первому коллекционеру, — со стальными дисками и вмятинами.

В мае 2018 года на торгах аукционного дома Sotheby's белый с золотыми полосками суперкар Lamborghini Huracan папы римского Франциска продали в Монако за €715 тысяч.