Отпевание Говорухина завершилось в храме Христа Спасителя

В храме Христа Спасителя днем в субботу, 16 июня, завершилось отпевание режиссера и политика Станислава Говорухина. Возглавил службу епископ Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Церемония прощания с режиссером прошла утром в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Режиссер Станислав Говорухин скончался в одном из подмосковных санаториев после долгой болезни, об этом стало известно в четверг, 14 июня. Ему было 82 года.

Прощание с мастером кино

Около гроба с телом покойного находились многочисленные венки — от политиков, общественных деятелей, актеров, министерств и ведомств. На церемонии прощания с Говорухиным присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник.

Президент выразил соболезнования вдове Говорухина

Церемонию прощания с режиссером посетил и президент Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу с телом усопшего и лично выразил соболезнования его вдове. После прощания лидер России поделился с представителями СМИ воспоминаниями о Говорухине. По словам Путина, режиссер был «настоящим, большим художником». Его «знают и любят миллионы наших граждан», напомнил президент.

«В моем сердце он останется навсегда», — поделился Путин, передает «РИА Новости».

Наследие режиссера

Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Асса», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок».

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и Ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, а также множества других наград.