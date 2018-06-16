Прямой эфир

Отпевание Говорухина завершилось в храме Христа Спасителя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В храме Христа Спасителя днем в субботу, 16 июня, завершилось отпевание режиссера и политика Станислава Говорухина. Возглавил службу епископ Домодедовский Иоанн, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Церемония прощания с режиссером прошла утром в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Режиссер Станислав Говорухин скончался в одном из подмосковных санаториев после долгой болезни, об этом стало известно в четверг, 14 июня. Ему было 82 года.

Истинно народный режиссер
Карен Шахназаров, Сергей Никоненко, Владимир Бортко, Сергей Мирошниченко и Евгений Герасимов — о творческих и человеческих качествах Станислава Говорухина

Прощание с мастером кино

Около гроба с телом покойного находились многочисленные венки — от политиков, общественных деятелей, актеров, министерств и ведомств. На церемонии прощания с Говорухиным присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник.

Президент выразил соболезнования вдове Говорухина

Церемонию прощания с режиссером посетил и президент Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу с телом усопшего и лично выразил соболезнования его вдове. После прощания лидер России поделился с представителями СМИ воспоминаниями о Говорухине. По словам Путина, режиссер был «настоящим, большим художником». Его «знают и любят миллионы наших граждан», напомнил президент.

«В моем сердце он останется навсегда», — поделился Путин, передает «РИА Новости».

 

Наследие режиссера

Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят», «Асса», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок».

Станислав Говорухин — народный артист Российской Федерации, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и Ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, а также множества других наград. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым
Отпевание Станислава Говорухина пройдет в храме Христа Спасителя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017