Более 70 человек отравились в отеле японского Киото

Массовое отравление произошло в одном из отелей японского города Киото, в больницы доставили 71-го пострадавшего, местные власти ведут проверку обстоятельств инцидента.

По данным телеканала NHK, пациенты жалуются на жар и тошноту, среди пострадавших есть школьники, приехавшие в Киото из префектуры Ибараки.

В больницах по состоянию на утро субботы, 16 июня, продолжают оставаться 19 детей.

В мае более 20 учеников школы в Черкассах потеряли сознание в результате отравления неизвестным веществом, в последствии число пострадавших возросло до 56.