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Россия почти в два раза сократила вложения в гособлигации США

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Россия почти в два раза снизила объем вложений в американские казначейские бумаги, сообщил сайт министерства финансов США. По данным ведомства, сейчас РФ является держателем долговых бумаг США на сумму $48,7 млрд, а в марте России принадлежали бумаги на общую сумму в $96,1 млрд.

Уменьшение сумм инвестиций РФ в госдолг США

Инвестиции России в госдолг США были максимальными в октябре 2010 года, тогда эта сумма составляла $176,3 млрд, пишет «Газета.ру». В январе 2018 года РФ сократила объем вложений в американский государственный долг до $96,9 млрд. Избавляться от гособлигаций США Москва стала после неоднократного введения американской стороны антироссийских санкций.

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Эксперты предупредили США о плохом финансовом положении

В феврале 2018 года банк Goldman Sachs предостерег, что госдолг США может вырасти с текущих 76% до более 100% ВВП в течение ближайших 10 лет из-за агрессивной бюджетной политики. Тогда же стало известно, что государственный долг США за время президентства Дональда Трампа (с конца января 2017 года) вырос на $544 млрд.

В чем функция государственных облигаций США

Американскими государственными облигациями владеют иностранные физические и юридические лица, фонды, компании и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству страны осуществлять государственные расходы в условиях большого дефицита бюджета. Казначейские обязательства США считаются на мировом финансовом рынке не самыми прибыльными, но наиболее надежными ценными бумагами.

Крупнейшие держатели американского госдолга

В апреле 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами США на общую сумму в $6,169 трлн.

Лидером является Китай — он располагает бумагами на $1,18 трлн, за ним следует Япония с $1,03 трлн.

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