Национальный долг США впервые в истории преодолел отметку в $21 трлн

«Рекордную» отметку в $21 трлн преодолел национальный долг США, такой показатель зафиксирован впервые в истории страны. Данными о растущем американском национальном долге делится CBS, ссылаясь на информацию министерства финансов страны.

В момент прихода к власти Дональда Трампа нацдолг США составлял $19,9 трлн. Нынешний президент США обещал ликвидировать госдолг в течение восьми лет, напоминает «Газета.ру». Долг США почти вдвое увеличился за время правления Барака Обамы, передает «Пятый канал».

Государственный долг США вырос за время президентства Дональда Трампа (с конца января 2017 года) на $544 млрд. Эксперты считают, что до 2026 года госдолг может возрасти до $30 трлн.