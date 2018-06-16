Прямой эфир

Прокуратура проверяет обстоятельства массового отравления в якутском селе Хоро

0
Фото: Depositphotos.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Верхневелюского района проверяет обстоятельства массового отравления жителей якутского села Хоро, где более 20 человек попали в больницу с подозрением на сальмонеллез.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) уточняет в сообщении, что пациенты, среди которых есть дети, жаловались на кишечное расстройство.

«Проверкой с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, установлены причины и условия», — отмечается в сообщении надзорного органа.

9 июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массового отравления в детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области. В общей сложности пострадали 64 человека, большинство из которых — дети в возрасте от 7 до 12 лет. Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК, причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор выявил причину отравления детей в лагере на Урале
Число отравившихся в лагере на Урале может превысить 53 человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017