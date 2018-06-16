Прокуратура проверяет обстоятельства массового отравления в якутском селе Хоро

Прокуратура Верхневелюского района проверяет обстоятельства массового отравления жителей якутского села Хоро, где более 20 человек попали в больницу с подозрением на сальмонеллез.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) уточняет в сообщении, что пациенты, среди которых есть дети, жаловались на кишечное расстройство.

«Проверкой с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, установлены причины и условия», — отмечается в сообщении надзорного органа.

9 июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело после массового отравления в детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области. В общей сложности пострадали 64 человека, большинство из которых — дети в возрасте от 7 до 12 лет. Как сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК, причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье».