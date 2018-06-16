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В Бундестаге поздравили Россию с разгромной победой на старте ЧМ-2018

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Фото: AfD
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В немецком парламенте поздравили сборную России с победой над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в первом матче чемпионата мира по футболу.

14 июня по окончании игры в Москве парламентская сессия в Бундестаге началась со слов поздравления россиянам.

«Дорогие коллеги, прежде чем я начну, хочу отметить, что сборная России выиграла матч открытия ЧМ со счетом 5:0. Мы поздравляем Россию с победой», –– сказал во время своего выступления член комитета по международным делам и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон.

Остальные парламентарии встретили его слова аплодисментами.

Ранее российских футболистов поздравили многие известные деятели культуры и политики, в том числе и президент России Владимир Путин, который присутствовал на матче вместе с наследным принцем Саудовской Аравии.

15 июня сообщалось, что в честь победы россиян самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае — окрасилось в цвета российского флага.

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