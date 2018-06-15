Британский болельщик рассказал о путешествии в Волгоград на яхте

Английский болельщик Грэм Кенсли, который добрался из Болгарии в Волгоград на собственной яхте, работает на мероприятиях ЧМ-2018 в качестве гида.

«Получилось порядка 10,2 тысяч километров. Конечно, это было дорогое путешествие, но ничего страшного - это отличное приключение», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что на своем пути останавливался в Крыму, а его яхта стала первым из английских судов, прошедшим под Крымским мостом. Кроме того, британский продюсер рассказал, что ведет проект «Англичанин в Волгограде», в ходе которого рассказывает своим соотечественникам об интересных местах и мероприятиях в российском городе.

Грэм Кенсли собирается посетить все четыре футбольных матча, которые пройдут в Волгограде, а затем отправится в Астрахань.

Ранее в Москву на тракторе приехал 70-летний болельщик из ФРГ Губерт Вирт. В путешествии его сопровождал питомец — такса Хекс.