Прямой эфир
Сюжет:

СМИ объяснили наличие пустых мест на матче Уругвай–Египет

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наличие пустых мест на матче чемпионата мира между Уругваем и Египтом, который прошел в пятницу, 15 июня, в Екатеринбурге, стало следствием политики Международной федерации футбола (ФИФА) по реализации билетов, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Дело в том, что часть билетов на центральные сектора достается спонсорам ФИФА. В обмен на покупку рекламы федерация предоставляет им билеты, которые те распределяют между своими сотрудниками.

Парадный вход
Чемпионат мира по футболу стартовал с победы сборной России

«Представим, что часть билетов получил, например, китайский офис глобальной компании. Или люди из российского региона, который расположен далеко от Урала. Поехали они в Екатеринбург?» — пишет издание.

ФИФА не контролирует процесс распространения билетов среди компаний-партнеров, что и приводит к пустым трибунам на матчах.

Еще одна серьезная проблема — система распространения билетов за деньги. Болельщики, желающие посетить матчи мундиаля, вынуждены часами взаимодействовать с системой. Поэтому пустые места были не только на центральных трибунах, но и на угловых секторах.

Ситуацию с матчем в Екатеринбурге уже прокомментировали в ФИФА. В организации отметили, что на встрече Египта и Уругвая присутствовали 27 015 зрителей при вместимости стадиона 33 061 человек. В ФИФА отметили, что часть болельщиков попросту не явилась на матч. В федерации пообещали разобраться в случившемся.

Матч между сборными Египта и Уругвая прошел в пятницу, 15 июня, в Екатеринбурге. Победу в упорной борьбе одержали южноамериканские футболисты. Встреча завершилась со счетом 1:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фестиваль болельщиков собрал 67 тыс. человек в первый день ЧМ-2018
Авербух прокомментировал неприличный жест Робби Уильямса на открытии ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017