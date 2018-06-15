СМИ объяснили наличие пустых мест на матче Уругвай–Египет

Наличие пустых мест на матче чемпионата мира между Уругваем и Египтом, который прошел в пятницу, 15 июня, в Екатеринбурге, стало следствием политики Международной федерации футбола (ФИФА) по реализации билетов, пишет газета «Спорт-Экспресс».

Дело в том, что часть билетов на центральные сектора достается спонсорам ФИФА. В обмен на покупку рекламы федерация предоставляет им билеты, которые те распределяют между своими сотрудниками.

«Представим, что часть билетов получил, например, китайский офис глобальной компании. Или люди из российского региона, который расположен далеко от Урала. Поехали они в Екатеринбург?» — пишет издание.

ФИФА не контролирует процесс распространения билетов среди компаний-партнеров, что и приводит к пустым трибунам на матчах.

Еще одна серьезная проблема — система распространения билетов за деньги. Болельщики, желающие посетить матчи мундиаля, вынуждены часами взаимодействовать с системой. Поэтому пустые места были не только на центральных трибунах, но и на угловых секторах.

Ситуацию с матчем в Екатеринбурге уже прокомментировали в ФИФА. В организации отметили, что на встрече Египта и Уругвая присутствовали 27 015 зрителей при вместимости стадиона 33 061 человек. В ФИФА отметили, что часть болельщиков попросту не явилась на матч. В федерации пообещали разобраться в случившемся.

Матч между сборными Египта и Уругвая прошел в пятницу, 15 июня, в Екатеринбурге. Победу в упорной борьбе одержали южноамериканские футболисты. Встреча завершилась со счетом 1:0.