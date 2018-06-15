Экс-замначальник полиции Черкесска осужден за избиение задержанного до смерти

Бывший заместитель начальника полиции Черкесска Руслан Рахаев приговорен к девяти годам тюрьмы за избиение задержанного до смерти. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Карачаево-Черкесии.

Инцидент произошел 7 октября 2011 года. Рахаев избил в своем служебном кабинете задержанного, нанеся не менее 17–20 ударов по различным частям тела.

Затем он велел подчиненным вывести его из кабинета, поскольку тот не мог самостоятельно передвигаться. Спустя некоторое время Рахаев вошел в кабинет, где находился задержанный и, подпрыгнув, нанес обеими ногами удар в область грудной клетки. Действия Рахаева пресекли его коллеги.

Спустя некоторое время задержанный скончался от полученных травм, говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал Рахаева выплатить компенсацию потерпевшим в размере 1 млн рублей. Экс-полицейский будет отбывать срок в тюрьме строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном суде.