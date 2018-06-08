Тверского министра заподозрили в причастности к банде полицейских

Министр Тверской области по обеспечению контрольных функций Виктор Шафорост задержан прибывшими из Москвы сотрудниками ФСБ, 8 июня Чертановский суд Москвы изберет ему меру пресечения.

По данным регионального телеканала TVTVER, чиновника задержали 6 июня. Вместе с ним задержали экс-министра имущественных и земельных отношений области Кирилла Долю. О причинах не сообщается.

Шафорост назначен на должность в апреле 2016 года. До этого он занимал должность следователя по особо важным делам в ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

REN TV сообщает, что, по данным следствия, чиновник связан с бандой, которой руководил его родной брат Павел, работающий в ГУ МВД по Москве.

В 2016 году Павел Шафорост с подчиненными приехали в офис частной компании в «новой Москве» и, угрожая главе фирмы уголовным делом за нарушение правил передачи государству ценных металлов и драгоценных камней, отобрали у него янтарь-сырец на 2 млн рублей, а также забрали деньги — 500 тыс. рублей и $3 тыс. В этот же день они получили от бизнесмена взятку за составление протокола, в котором указано, что при осмотре ничего не обнаружено. После этого автомобиль потерпевшего предпринимателя и следственный отдел, в котором хранилось дело банды, подожгли. Часть следственных материалов при этом была уничтожена.

Семерых членов банды задержали в Москве в марте 2018 года. Пятеро из них оказались бывшими полицейскими.