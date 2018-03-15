В столице задержана банда бывших полицейских

В столице задержаны семеро членов организованной преступной группы — пятеро из них ранее служили в полиции. Бандиты подозреваются в крупном хищении янтаря и получении взятки.

Выяснилось, что в 2016 году, запугав столичного бизнесмена уголовным преследованием за нарушение правил работы с драгкамнями, сотрудники похитили у него янтарь-сырец на сумму 2 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Во время ложных «оперативных действий» полицейские забрали 700 тыс. рублей наличными и потребовали еще 1,5 млн за закрытие уголовного дела.

Задержанным предъявлены обвинения, они помещены под стражу, сообщает «РИА Новости».