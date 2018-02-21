Грабители представились полицейскими и отобрали у предпринимателя $190 тыс.

В Москве трое неизвестных представились сотрудниками ГУБОП МВД России и похитили у замдиректора столичной IT-компании более $190 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что злоумышленники надели на замдиректора наручники, посадили в машину и отвезли его к зданию «Экспоцентра», где отобрали у него ключи от офиса в башне «Империя» в «Москва-Сити».

«Накануне вечером к 50-летнему заместителю директора IT-компании подбежали трое неизвестных, когда он выходил с работы из башни «Империя» на территории комплекса «Москва-Сити». Неизвестные представились сотрудниками ГУБОП МВД, одели на него наручники и посадили в автомобиль «Шкода». Вернувшись в офис примерно через час на такси, он обнаружил, что двери офиса и сейфа открыты, а из сейфа пропали около $190 тыс. и около 200 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

6 февраля портал iz.ru сообщил, что на Камчатке грабители под видом сантехников вынесли из офиса предпринимателя сейф с 10 млн рублей.