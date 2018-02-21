Прямой эфир

Грабители представились полицейскими и отобрали у предпринимателя $190 тыс.

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве трое неизвестных представились сотрудниками ГУБОП МВД России и похитили у замдиректора столичной IT-компании более $190 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что злоумышленники надели на замдиректора наручники, посадили в машину и отвезли его к зданию «Экспоцентра», где отобрали у него ключи от офиса в башне «Империя» в «Москва-Сити».

«Накануне вечером к 50-летнему заместителю директора IT-компании подбежали трое неизвестных, когда он выходил с работы из башни «Империя» на территории комплекса «Москва-Сити». Неизвестные представились сотрудниками ГУБОП МВД, одели на него наручники и посадили в автомобиль «Шкода». Вернувшись в офис примерно через час на такси, он обнаружил, что двери офиса и сейфа открыты, а из сейфа пропали около $190 тыс. и около 200 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

6 февраля портал iz.ru сообщил, что на Камчатке грабители под видом сантехников вынесли из офиса предпринимателя сейф с 10 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США ограничили импорт древностей из Ливии для борьбы с грабежом
В Италии попытка ограбления закончилась гибелью нападавшего

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017