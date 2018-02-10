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В Италии попытка ограбления закончилась гибелью нападавшего

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Фото: Global Look Press/Fabio Falcioni/Ropi
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В Италии неудачная попытка ограбления ювелирного магазина обернулась гибелью одного из нападавших. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицейское управление итальянского города.

Инцидент произошел в городе Фраттамаджоре (30 км от Неаполя). Трое злоумышленников собирались ограбить ювелирный. В ответ на это владелец магазина открыл стрельбу.

Грабители обратились в бегство, однако скрыться удалось лишь одному из них: второго ранил хозяин ювелирного, а третий был задержан полицией.

Правоохранители ведут поиски беглеца.  

5 февраля портал iz.ru писал об ограблении ювелирного салона, которое произошло в Санкт-Петербурге. Одного из злоумышленников заключили под стражу на два месяца.

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