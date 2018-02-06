Грабители под видом сантехников на Камчатке вынесли сейф с 10 млн рублей

Сейф с 10 млн рублей вынесли трое грабителей под видом сантехников на Камчатке, суд приговорил их к различным срокам заключения.

Решение было вынесено во вторник, 6 февраля.

«Под видом сантехников двое из участников указанной группы проникли в офис предпринимателя, расположенный в Петропавловске-Камчатском на улице Топоркова. Там грабители связали 34-летнюю женщину — бухгалтера, не причинив ей вреда, и вынесли из офиса 90-килограммовый сейф с 10 млн рублей», — цитирует сообщение «РИА Новости».

31 января портал iz.ru рассказал, что двум грабителям удалось унести из квартиры янтарь общей стоимостью более 1 млн рублей, спустившись из окна шестого этажа на простынях.

Во дворе дома гуляли дети, которые заметили, как злоумышленники спускаются с шестого этажа. Они показали прибывшим на место ограбления полицейским окна квартиры, где было совершено преступление.

В итоге злоумышленники задержаны. У одного из них была найдена сумка с похищенным. Там оказались 13 кг янтаря-сырца, 2 кг янтарных украшений, деньги и ювелирные изделия.