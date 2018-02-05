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Арестован подозреваемый в ограблении ювелирного салона в Петербурге

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Фото: IZ.RU
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Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца Валерия Мельникова, подозреваемого в ограблении ювелирного магазина, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы питерских судов.

По версии следствия, 31 января Мельников и два его подельника зашли в «Адамас-Ювелирторг», где, угрожая персоналу магазина огнестрельным оружием, открыто похитили украшений на сумму, многократно превышающую 1 млн рублей.

Затем злоумышленники попытались скрыться от полиции на автомобиле и открыли стрельбу, в результате чего один силовик был ранен.

Отмечается, что против ареста бандит не возражал.

Отправили под стражу и другого фигуранта дела — Мутая Абдулвагабова.

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