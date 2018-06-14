Приговор экс-полицейским по делу о стрельбе на Рочдельской улице оставили в силе

Мосгорсуд признал законным приговор бывшему и.о. начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Денису Ромашкину, получившему 4 года колонии по делу о перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в центре столицы.

Также оставлен в силе приговор двум другим фигурантам этого дела — бывшему оперуполномоченному уголовного розыска отдела МВД по Пресненскому району Москвы Ильдару Шакирову, получившему 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, и бывшему участковому Ренату Зиннатулину, осужденному на 2 года, передает корреспондент iz.ru из зала суда.

Адвокат фигурантов Михаил Трепашкин в свою очередь заявил, что защита будет обжаловать решение Мосгорсуда.

Пресненский суд огласил приговор бывшим полицейским 26 декабря 2017 года. Суд запретил им несколько лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

В ходе суда бывшие полицейские и их защитники просили вынести оправдательный приговор в связи с их непричастностью к преступлению. Прокурор, в свою очередь, просила оставить решение Пресненского суда без изменений.

Конфликт, связанный с вымогательством у владельцев ресторана Elements на Рочдельской улице 8 млн рублей в декабре 2015 года, привел к перестрелке. В результате погибли два человека. Следствие установило, что фигуранты дела приехали в ресторан после звонка полиции, но не приняли никаких действий, чтобы предотвратить стрельбу.

В рамках дела также был арестован и осужден криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой. Его признали виновным в вымогательстве. Помимо него по этому делу проходят Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов.