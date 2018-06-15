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Два россиянина поборются за пост президента FIDE

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович сообщил, что до 3 июля подаст заявку на участие в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Еще одним кандидатом на этот пост является действующий руководитель организации Кирсан Илюмжинов. Глава Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов, в свою очередь, положительно воспринял эту новость.

«Это (решение Дворковича. — Прим. iz.ru) очень хорошая новость для РШФ. Теперь у России два кандидата в президенты FIDE», — цитирует его ТАСС.

В начале апреля президентский совет Международной шахматной федерации потребовал немедленной отставки Илюмжинова. Данное решение там объяснили тем, что действующий президент находится в санкционном списке США, из-за чего организация столкнулась с финансовыми трудностями. Однако россиянин заявил, что не покинет пост.

Выборы главы FIDE пройдут 3 октября во время конгресса организации в Батуми.

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