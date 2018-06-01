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Объявлен тендер на проведение турнира претендентов-2020 ФИДЕ

Города могут подать свои заявки не позднее 15 декабря 2018 года
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Фото: Global Look Press/Arne Bänsch
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Официальный организатор цикла чемпионата мира по шахматам компания World  Chess совместно с Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) объявила тендер на проведение турнира претендентов-2020. Шахматные федерации, спортивные и коммерческие организации, любые города и страны могут стать участниками открытого конкурса и отправить свою заявку. 

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Заявки на проведение должны быть отправлены не позднее 15 декабря 2018 года.

На выбор страны проведения турнира претендентов повлияет визовый режим, принимающий город и его доступность, а также бренд страны и ее инфраструктура, наличие национальных спонсоров, интерес со стороны медиа и финансовые условия.

В турнире претендентов участвуют восемь лучших гроссмейстеров мира, а его победитель становится соперником действующего обладателя шахматной короны. 

Последний турнир претендентов, прошедший в Берлине в марте 2018 года, выиграл американский гроссмейстер Фабиано Каруана. Теперь он встретится с Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону, который состоится в Лондоне с 9 по 28 ноября 2018 года. 

Для Магнуса Карлсена это будет уже четвертая защита титула. Фабиано Каруана будет бороться за звание чемпиона мира впервые в своей карьере. Он стал первым за 22 года американцем, который примет участие в подобной встрече. Последний раз представитель США претендовал на мировую корону в 1996 году — тогда американец Гата Камский уступил россиянину Анатолию Карпову в матче, проходившем в Элисте. 

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