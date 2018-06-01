Объявлен тендер на проведение турнира претендентов-2020 ФИДЕ

Официальный организатор цикла чемпионата мира по шахматам компания World Chess совместно с Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) объявила тендер на проведение турнира претендентов-2020. Шахматные федерации, спортивные и коммерческие организации, любые города и страны могут стать участниками открытого конкурса и отправить свою заявку.

Заявки на проведение должны быть отправлены не позднее 15 декабря 2018 года.

На выбор страны проведения турнира претендентов повлияет визовый режим, принимающий город и его доступность, а также бренд страны и ее инфраструктура, наличие национальных спонсоров, интерес со стороны медиа и финансовые условия.

В турнире претендентов участвуют восемь лучших гроссмейстеров мира, а его победитель становится соперником действующего обладателя шахматной короны.

Последний турнир претендентов, прошедший в Берлине в марте 2018 года, выиграл американский гроссмейстер Фабиано Каруана. Теперь он встретится с Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону, который состоится в Лондоне с 9 по 28 ноября 2018 года.

Для Магнуса Карлсена это будет уже четвертая защита титула. Фабиано Каруана будет бороться за звание чемпиона мира впервые в своей карьере. Он стал первым за 22 года американцем, который примет участие в подобной встрече. Последний раз представитель США претендовал на мировую корону в 1996 году — тогда американец Гата Камский уступил россиянину Анатолию Карпову в матче, проходившем в Элисте.

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