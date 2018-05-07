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ФШР поддержит Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Номинирование кандидата Федерация шахмат России согласует с Минспорта и МИДом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Сочи прошло заседание Наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР). Одним из главных вопросов было рассмотрение кандидатур в президенты Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Предполагалось, что свою программу и команду («тикет») представят действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов и 12-й чемпион мира, депутат Государственной думы Анатолий Карпов. 

Однако Анатолий Карпов пока не вступил в предвыборную гонку, и членами наблюдательного совета ФШР был заслушан только Кирсан Илюмжинов. В итоге из 19 присутствующих членов Набсовета «за» проголосовали 11; «против» 0; «воздержались» — 8. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор ФШР Марк Глуховский.

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— У членов Набсовета было много вопросов к Кирсану Николаевичу, — отметил  Марк Глуховский. — Он уверенно ответил на них, и в ходе голосования было принято решение его поддержать. В ближайшее время мы проинформируем об этом Министерство спорта и Министерство иностранных дел. Если по кандидатуре Илюмжинова не будет нареканий, то ФШР номинирует его на выборы. 

Кандидат в президенты ФИДЕ должен быть номинирован минимум от пяти стран-членов ФИДЕ. Только после этого кандидатура будет официально зарегистрирована на выборы. Крайний срок подачи заявки — 30 июня.

Отметим, что в команде Кирсана Илюмжинова в качестве заместителя президента ФИДЕ номинирован бывший президент, а ныне министр иностранных дел Косово Беджет Иса Пацолли, в качестве вице-президентов — таиландская принцесса Раджадарасри Джаянкура и проживающий в Бельгии чеченский режиссер Инал Шерипов, а в качестве генсека — гендиректор благотворительного фонда Kirsan Fund в США Глен Старк.

— Кандидатура Глена Старка вызвала вопросы у Набсовета ФШР, — продолжил Марк Глуховский. — Во-первых, США единственная страна, которая наложила санкции на Кирсана Николаевича, во-вторых, не очень понятно, какое отношение этот человек имеет к шахматам. В ответ на это Кирсан Илюмжинов пообещал, что в финальной версии его команды могут произойти изменения. Также он пообещал, что в ней точно не окажется такой одиозной фигуры, как Сильвио Данаилов (экс-президент Европейского шахматного союза).

Выборы президента ФИДЕ состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Пока о своем желании участвовать в выборах помимо Кирсана Илюмжинова объявил вице-президент ФИДЕ Георгеос Макропулос.

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