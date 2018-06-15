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Трамп рассказал о готовности Обамы начать войну с КНДР

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший президент США Барак Обама был готов начать войну с Северной Кореей. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Глава государства рассказал ведущему о встрече, состоявшейся между ним и Бараком Обамой до инаугурации республиканца. «Когда я говорил с президентом Обамой, он фактически был готов начать войну с КНДР», — цитирует его ТАСС.

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В ходе встречи экс-президент также отрицательно ответил на вопрос, пытался ли он провести переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. «Тогда я сказал, что, может быть, было бы неплохо поговорить с ним?» — вспоминает Трамп.

Кроме того, политик признался, что «хорошо поладил» с Ким Чен Ыном в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре и подчеркнул, что Вашингтон очень близок к достижению ядерного разоружения Корейского полуострова и снятию санкций с Пхеньяна.

Историческая встреча президента США и главы правящей партии Северной Кореи состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали соглашение, в котором Пхеньян подтвердил свою приверженность денуклеаризации Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтон. Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги саммита.

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