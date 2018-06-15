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Детскую железную дорогу реконструируют в Пензе

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Власти Пензы решили реконструировать детскую железную дорогу. Этот вопрос обсуждался на встрече главы администрации города Виктора Кувайцева с представителями пензенского филиала ОАО «РЖД».

В частности, необходимо решить проблемы, связанные с выносом инженерных сетей, расчистить территорию дороги от сухих деревьев, которые представляют опасность для посетителей.

По словам градоначальника, слова которого приводит ИА «Пенза-пресс», отремонтировать дорогу важно потому, что это не просто аттракцион. Здесь проводятся занятия по профориентации.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на детской железной дороге в Хабаровске открылся новый сезон. За лето на ней пройдут практику более 500 школьников. В этом году хабаровской железной дороге исполняется 60 лет.

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