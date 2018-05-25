Детская железная дорога начинает работать в Хабаровске

Сезон детской железной дороги открывается в Хабаровске. Первые составы пустят 27 мая.

Специалисты уже проверили состояние подвижного состава, отремонтировали пути и привели в порядок служебные помещения. Также к сезону подготовлено общежитие, где будут проживать дети со всех концов Дальневосточной магистрали. Сами ребята обучались работе на железной дороге в течение года.

За лето практику на детской железной дороге пройдут больше 500 школьников. Поезда будут ездить со вторника по воскресенье, сообщает «Хабаровский край сегодня».

В 2018 году хабаровской железной дороге исполняется 60 лет, поэтому открытие сезона будет торжественным. Первые пассажиры отправятся со станции «Пионерской».