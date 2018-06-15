В Кремле прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной

Вопросами обмена пленных граждан России и Украины занимаются уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова и ее визави в Киеве Людмила Денисова, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Все вопросы о недопуске Денисовой в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который отбывает наказание в российской тюрьме, он переадресовал к Москальковой, так как это в ее компетенции. Пресс-секретарь президента также призвал журналистов не называть заключенного насильно удерживаемым, так как он «осужден по тяжкой статье», сообщает «Интерфакс».

Ранее 15 июня Москалькова обвинила свою украинскую коллегу в нарушении российского законодательства из-за намерения встретиться с режиссером. Денисова находится на территории Ямало-Ненецкого округа. Там расположена колония, где содержится осужденный.

Олег Сенцов был арестован в мае 2014 года по обвинениям в подготовке терактов в Севастополе, Симферополе и Ялте. Его приговорили к 20 годам лишения свободы на территории России.