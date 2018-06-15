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Назарбаев назвал причину развития терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что причиной развития экстремизма и терроризма стала утрата доверия друг к другу между ведущими государствами мира. Об этом он заявил во время выступления в Казанском федеральном университете.

«Нет стабильности, мы видим, что происходит вокруг сейчас. Мир стал очень беспокойным местом. Великие государства между собой потеряли доверие и из-за этого развиваются экстремизм и терроризм, которые не имеют границ», — приводит слова политика «Интерфакс».

Он отметил, что терроризм не имеет территориальной, этнической и религиозной принадлежности. По словам Назарбаева, Казахстан постоянно работает над тем, чтобы быть посредником в трудных ситуациях между государствами с целью разрешения конфликтов мирным путем. Стабильность в отношениях между странами имеет важное значение, добавил политик.

В мае на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Казахстан, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об усилении рисков проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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