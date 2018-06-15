Житель Хабаровска полез на дерево спасать котенка и застрял

В Хабаровске 25-летний мужчина застрял на дереве, пытаясь спасти котенка. Для того, чтобы его снять оттуда, пришлось вызывать спасателей.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на местное управление МЧС, инцидент произошел в Индустриальном районе города. Мужчина услышал отчаянное мяуканье с дерева и устроил спасательную операцию.

Однако, увидев, как по стволу карабкается человек, котенок забрался еще выше. Спаситель понял, что самостоятельно спуститься на землю он уже не сможет.

МЧС вызвали очевидцы происшествия. Отряду пришлось использовать трехколенную лестницу. Однако котенка спустить вниз так и не удалось – он вскарабкался на самую верхушку.

Агентство уточняет: как правило, животные, взбирающиеся на деревья, сами спускаются оттуда, как только голод даст о себе знать.

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